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Житель Шахт после конфликта в онлайн-игре сообщил о якобы готовящихся актах терроризма в Костроме

Житель Шахт после конфликта в онлайн-игре сообщил о якобы готовящихся актах терроризма в Костроме
Житель Шахт после ссоры в онлайн-игре сообщил о якобы готовящихся актах терроризма в Костроме. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк 15 ноября.

Конфликт между двумя игроками в компьютерной игре привел к тому, что житель Ростовской области зарегистрировал несколько электронных адресов от имени обидчика на разных серверах. С этих адресов он разослал сообщения в государственные учреждения и организации о предполагаемых терактах в Костромской области.

В результате были возбуждены уголовные дела по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Жителю Шахт избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Фото: Ростов ру
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