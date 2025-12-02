Новости
ЗАГС назвал редкие имена новорожденных Ростовской области на начало декабря

В начале декабря 2025 года в Ростовской области родители удивили выбором имен для своих новорожденных сыновей и дочерей. Эти данные были опубликованы в аналитическом отчете органов ЗАГС 2 декабря.

Среди женских имен, выделяющихся своей оригинальностью, стоит имя Зола. Это имя имеет африканское происхождение и переводится как "тихая" или "мирная". Другими необычными женскими именами стали Линда, Мадлена, Ева-Мария и Зенфира.

Самыми востребованными женскими именами оказались: София (570), Мария (505), Ева (495), Варвара (470) и Анна (435).

Среди редких мужских имен первое место занимает Джафар. Джафар – это арабское мужское имя, которое может иметь несколько трактовок. Согласно одной из версий, оно означает "обладающий мастерством", "одаренный" или "умелый", связывая имя с человеком, отличающимся особыми способностями и талантами.

По другой версии, оно переводится как "мудрый предводитель" или "проницательный воин", опираясь на персидские мифы, где Джафар был героем, воплощающим рассудительность и мудрость.

В числе нечасто встречающихся мужских имен также были Гаджимагомед, Гаджикерим, Михаил Панормитис и Арнольд.

Лидерами по популярности среди мужских имен стали Михаил (652), Александр (597), Артем (495), Иван (438) и Матвей (439).
