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За сутки медики вылечили 267 жителей Ростовской области с диагнозом «коронавирус»

За сутки медики вылечили 267 жителей Ростовской области с диагнозом «коронавирус»
В Ростовской области увеличилось количество людей, выздоровевших от опасной инфекции. С начала пандемии по 25 марта коронавирус поборол 71 061 дончанин. Из них 267 получили отрицательные тесты COVID-19 за минувшие сутки.

В стационарах получает лечение 1 821 человек. При этом 121 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На инвазивных ИВЛ находятся 23 жителя донского региона. Их состояние медики оценивают как тяжелое. Таких пациентов вводят в медикаментозную кому и подают кислород через трахейную трубку. Остальные его получают с помощью специальных масок и мундштуков.

Увеличилось и число инфицированных дончан. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 237 человек, а общее количество достигло 79 386. Из них 3 464 пациента скончались от осложнений вируса. По информации областного правительства, за сутки не стало 17 человек.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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