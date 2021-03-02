Выставка уличного художника Бэнкси впервые открылась в Ростове
В Ростове-на-Дону открылась выставка «Анонимный провокатор» с граффити уличного художника Бэнкси. Информационный портал DonDay рассказал о том, чем знаменит мастер, и почему его работы получают большой отклик у аудитории.
Бэнкси знаменит остросоциальной тематикой работ, которую подчеркивают сатира и ирония. Интерес к его творчеству подогревает и неизвестность автора. Появились даже теории о том, кто мог бы скрываться под таким псевдонимом.
- Наиболее вероятными авторами считаются британский граффитист и музыкант группы Massive Attack Роберт Дель Ная либо английский художник комиксов и основатель группы Gorillaz Джейми Хьюлетт, - рассказал организатор выставки Александр Смирнов. - Некоторые, опираясь на расследование ученых Лондонского университета Королевы Марии, считают автором художника Робина Ганнингема, родившегося в Бристоле в 1973 году.
На выставке представили более 90 работ Бэнкси. Эти копии и репродукции настенных граффити изготовили в ставропольской мастерской.
Одной из самых узнаваемых и известных работ стала «Девочка с шариком». Она появилась в 2002 году в районе Саут-Банк Лондона. Точный смысл граффити не могут расшифровать до сих пор. Стрит-арт изображает девочку, отпустившую шарик. Он улетает, и девочка расстроена, но не так, как это свойственно детям. Сам автор прокомментировал граффити так: «Когда это произойдет, просто уходите спокойно». Спустя четыре года Бэнкси сделал копию акриловыми красками на бумаге и вставил в раму. Автор продал картину, а в 2018 году ее выставили на аукцион. Ее купили за 1,4 миллиона фунтов стерлингов (около 144 миллионов рублей). Как выяснилось, 12 лет назад Бэнкси вставил в раму специальный механизм на случай, если картину захотят продать с молотка. И вот когда лицитатор ударил молотком в третий раз, картина самоуничтожилась на 2/3.
Еще одно известное граффити - «С Рождеством». Стрит-арт с портретом мальчика, который ловит ртом хлопья снега. Изображение обретает совсем другой смысл, если смотреть на него под углом. Рисунок появился в городе Порт-Таблот Уэльса на стене одного из гаражей не просто так. Именно в этом городе расположен сталелитейный завод. Дым из его труб часто покрывает сажей все вокруг. Таким образом, автор хотел показать влияние работы заводов на экологию.
Эти и другие картины необычного художника можно посмотреть в галерее Vekarta.