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Вынесение приговора Андрею Майеру оказалось под угрозой срыва

Вынесение приговора Андрею Майеру оказалось под угрозой срыва
Вынесение приговора Андрею Майеру оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщает портал Donday.

Слушание, назначенное на 21 апреля на 12:00, не началось вовремя. Подсудимый до сих пор не доставлен в суд, и когда это произойдет, неизвестно. Журналисты и участники процесса ожидают начала заседания, которое уже значительно задерживается.

Следствие утверждает, что в 2019 году Андрей Майер подписал документы на финансирование проектов по благоустройству парков, улиц и скверов, не предусмотренных областной программой. По их мнению, он сделал это, чтобы продемонстрировать высокие результаты своей работы.

Деньги были направлены на благоустройство сквера в Батайске и парка «Осеннего» в Ростове, а также на другие проекты. Ущерб от этих действий оценивается более чем в 850 миллионов рублей.
Фото: Дондей.
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