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Вынесение приговора Андрею Майеру оказалось под угрозой срыва. Об этом сообщает портал Donday.Слушание, назначенное на 21 апреля на 12:00, не началось вовремя. Подсудимый до сих пор не доставлен в суд, и когда это произойдет, неизвестно. Журналисты и участники процесса ожидают начала заседания, которое уже значительно задерживается.Следствие утверждает, что в 2019 году Андрей Майер подписал документы на финансирование проектов по благоустройству парков, улиц и скверов, не предусмотренных областной программой. По их мнению, он сделал это, чтобы продемонстрировать высокие результаты своей работы.Деньги были направлены на благоустройство сквера в Батайске и парка «Осеннего» в Ростове, а также на другие проекты. Ущерб от этих действий оценивается более чем в 850 миллионов рублей.