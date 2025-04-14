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Бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру вынесут приговор 21 апреля

Бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру вынесут приговор 21 апреля
Бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру вынесут приговор 21 апреля. Итоговое заседание пройдет в Кировском районном суде Ростова.

По версии следствия, в 2019 году экс-чиновник подписал документы по финансированию, позволив муниципалитетам обновить парки, улицы, скверы, которые не были включены в областную программу. Сумму ущерба оценили в более чем 850 миллионов рублей.

Андрею Майеру грозит новый срок. В марте 2023 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда бывшему министру ЖКХ региона назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы.
Фото: Правительство Ростовской области
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