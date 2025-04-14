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Бывшему министру ЖКХ Ростовской области Андрею Майеру вынесут приговор 21 апреля. Итоговое заседание пройдет в Кировском районном суде Ростова.По версии следствия, в 2019 году экс-чиновник подписал документы по финансированию, позволив муниципалитетам обновить парки, улицы, скверы, которые не были включены в областную программу. Сумму ущерба оценили в более чем 850 миллионов рублей.Андрею Майеру грозит новый срок. В марте 2023 года его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Тогда бывшему министру ЖКХ региона назначили наказание в виде трех лет и пяти месяцев лишения свободы.