Врачи Ростовской области наблюдают 6 863 человек с подозрением на коронавирус

В Ростовской области врачи наблюдают 8 863 жителей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщило донское правительство.Практически каждый из них, а именно - 6 854 человека, находятся дома на самоизоляции. За последние сутки число обследуемых увеличилось на 77 человек. За весь период пандемии наблюдением были охвачены 72 тысячи человек, снято оно с порядка 65 тысяч человек.Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области выявлено 128 зараженных. Всего в регионе было зафиксировано более 14 тысяч больных коронавирусом. Скончался от опасного вируса уже 261 пациент. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.