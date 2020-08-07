Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Врачи Ростовской области наблюдают 6 863 человек с подозрением на коронавирус

Врачи Ростовской области наблюдают 6 863 человек с подозрением на коронавирус
В Ростовской области врачи наблюдают 8 863 жителей с подозрением на COVID-19. Об этом сообщило донское правительство.

Практически каждый из них, а именно - 6 854 человека, находятся дома на самоизоляции. За последние сутки число обследуемых увеличилось на 77 человек. За весь период пандемии наблюдением были охвачены 72 тысячи человек, снято оно с порядка 65 тысяч человек.

Напомним, за минувшие сутки в Ростовской области выявлено 128 зараженных. Всего в регионе было зафиксировано более 14 тысяч больных коронавирусом. Скончался от опасного вируса уже 261 пациент. В основном это пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.