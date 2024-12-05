Водоканал объяснил причину недельного потопа на Комарова в Ростове

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Ростовводоканал назвал причину недельного потопа на Комарова, 28. Об этом местные жители сообщили в соцсетях 5 декабря.Как сообщили ростовчане, потоп случился в районе дома №28. На снимках видно, что вода заполонила большой участок дороги. Горожане стараются пока обходить участок.- Там часто топит,- пишут пользователи в соцсетях.Как сообщает Donday.ru со ссылкой на Ростовводоканал, на участке произошла утечка. Дело в том, что в районе дома №30 установлен пожарный гидрант. Через него делают профилактические промывки сети и сбрасывают воду из труб при замене участков трубопровода. Поэтому часто улицу затапливает.Кроме того, специалисты объяснили, что причиной утечки также может стать износ трубопровода, колебание температур, движение грунтов, изменения давления и другие.- Бригада Ростовводоканала на месте устраняет утечку. Ориентировочно, завершить работы должны к 17:00,- сообщили в ресурсоснабжающей организации.