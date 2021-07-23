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Водоемы Ростова признали самыми грязными

Водоемы Ростова признали самыми грязными
В Ростове-на-Дону - одни из самых грязных водоемов в области. Об этом 26 июля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Специалисты проверили воду на микробиологические (323 пробы), паразитологические (231), санитарно-химические (172) и вирусологические (19) показатели. Оказалось, что 35,3% водоемов на Дону не соответствуют гигиеническим нормам, а по паразитологическим - 0,9%.

Наибольшее микробное загрязнение выявили в водоемах на территории мест отдыха в Ростове. Аналогичная ситуация - в Шахтах, Азове, Новочеркасске, Таганроге, а также Аксайском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Белокалитвинском, Азовском районах. В этих муниципалитетах не рекомендуется купаться.

На этом исследования не закончили. Сейчас специалисты проводят анализы на выявление в водоемах патогенной микрофлоры. Как правило, в открытых водоемах, с которыми контактируют больные животные, обнаруживают возбудителей природно-очаговых инфекций. В частности, ботулизма и эмкар - опасные для жизни заболевания.

Если опасения подтвердятся и в водоемах обнаружат патогенную микрофлору, то населению и вовсе запретят там купаться.

Фото: мойпляж.рф.

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