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Водителей попросили воздержаться от поездок по трассе М-4 «Дон» из-за ухудшения погоды. Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Вечером восьмого февраля пройдет дождь. С 9 по 11 прогнозируется мокрый снег. По данным Гидрометцентра, непогода связана с прохождением атмосферных фронтов.Водителям следует быть предельно внимательными на дороге. Лучше отказаться от дальних поездок. Не стоит превышать скорость, а также идти на обгон.