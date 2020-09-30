Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Снова рекорд: коронавирусом заболели ещё 209 жителей Ростовской области

Снова рекорд: коронавирусом заболели ещё 209 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусную инфекцию выявили ещё у 209 человек. Данные появились на сайте стопкоронавирус.рф 2 октября.

Каждый день число заболевших опасной болезнью бьёт рекорды. Столько случаев заражения в донском регионе не выявляли с начала лета. Так, с нарастающим итогом общее количество заболевших COVID-19 достигло 22 352.

За весь период пандемии на Дону жертвами новой инфекции стали 514 жителей, в том числе десять - за минувшие сутки.

Напомним, главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить осенние каникулы в школе до двух недель в связи с напряжённой эпидобстановкой в регионе. Евгений Ковалёв добавил, что школы должны будут уйти на каникулы в разные дни, составив предварительно график.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.