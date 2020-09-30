Снова рекорд: коронавирусом заболели ещё 209 жителей Ростовской области
В Ростовской области коронавирусную инфекцию выявили ещё у 209 человек. Данные появились на сайте стопкоронавирус.рф 2 октября.
Каждый день число заболевших опасной болезнью бьёт рекорды. Столько случаев заражения в донском регионе не выявляли с начала лета. Так, с нарастающим итогом общее количество заболевших COVID-19 достигло 22 352.
За весь период пандемии на Дону жертвами новой инфекции стали 514 жителей, в том числе десять - за минувшие сутки.
Напомним, главный санитарный врач Ростовской области предложил продлить осенние каникулы в школе до двух недель в связи с напряжённой эпидобстановкой в регионе. Евгений Ковалёв добавил, что школы должны будут уйти на каникулы в разные дни, составив предварительно график.