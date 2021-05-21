Весам нужно воздержаться от поездок, а у Раков удачное время для ремонта: гороскоп на неделю
Последняя неделя весны будет наполнена решением вопросов с документами. Для кого-то они будут нужны для оформления поездок, другие заключат важные сделки. Кроме того, на этой неделе появится возможность привести в порядок дом и сделать ремонт. Какой эта неделя будет для знаков Зодиака, рассказала астролог Антонина Кариер.
♈ Овен — отправляясь в поездку или планируя встречу в с новыми клиентами, предусмотрите несколько маршрутов движения и вариантов развития событий, в т. ч. во внештатной ситуации.
♉Телец — соберитесь сами с мыслями и помогите ближнему - вашим друзьям понадобятся помощь и участие.
♊ Близнецы — дела не терпят суеты и беспорядка. Мечтать, фантазировать и мысленно улететь желательно в свободное от работы время.
♋ Рак — если вдохновение посетит на декоративную отделку, ремонт жилища или благоустройство участка, не останавливайте себя! А наиболее талантливые смогут продать свое творение.
♌ Лев — ваши потребности превышают возможности, а руководствуясь желанием заполучить желаемое, вы можете просчитаться, не учесть риски и потери.
♍Дева — атмосфера недели располагает к флирту и знакомству ради материального интереса. Не стоит всерьез воспринимать слова нового партнера.
♎ Весы — не самое удачное время сейчас отправляться в дальние поездки и за рубеж. При оформлении документов могут быть допущены ошибки, а выполнить договорные обязательства не позволят форс-мажорные обстоятельства.
♏ Скорпион — вашим надеждам, чаяниям и планам суждено осуществится при непосредственном вашем активном участии.
♐ Стрелец — делайте то, что в силах выполнить, соблюдая договоренности. Не преувеличивайте свои таланты, не спешите за популярностью и славой - в этой гонке можете проиграть.
♑Козерог — за каждое сказанное слово будете отвечать, поэтому не давайте пустых обещаний. Управляйте своим временем и будьте внимательны при оформлении документов.
♒ Водолей — увлеченно погрузившись в свои мысли или интересы, можете упустить важные детали, потерять бдительность, обмануться или попасть в сети мошенников. Для творчества - благоприятное время.
♓ Рыбы — вы способны для других людей совершать благородные поступки, раздавать щедрые подарки, готовы стать спонсором или наставником, но при этом забываете о собственной семье. Найдите возможность уделить внимание всем.