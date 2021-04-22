У Дев возникнут трудности в поездках, а Стрельцы рискуют заболеть: гороскоп на неделю
Последняя неделя апреля обещает быть насыщенной на поездки и важные сделки. Это время не только заключения контрактов, но и кредитов, оплаты счетов и ведения прочей документации. Однако не стоит забывать о себе: в круговороте вечной суеты велика вероятность подкосить здоровье. Астролог Антонина Кариер составила персональный гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю.
♈ Овен — возможны непредвиденные расходы, оформление кредита. Главное - беречь свою нервную систему. Полезен физический труд.
♉ Телец — кажется, земля уходит из-под ног. Постарайтесь не включаться эмоционально во все события недели, не увольняться и не принимать решения сгоряча.
♊ Близнецы — представится возможность получить чуть больше, чем хотели, не только в материальном плане.
♋ Рак — не все ваши инициативы будут приняты окружением. Робеть и нервничать по этому поводу не надо. Доверьтесь своей интуиции — она
подскажет решение.
♌ Лев — на работе штормит, могут быть нештатные ситуации. Столкнетесь с некоторыми трудностями при решении рабочих вопросов.
♍ Дева — не все из вас смогут легко выехать за рубеж. Заранее узнайте о возмещении расходов и продумайте второй маршрут следования.
♎ Весы — ожидаются денежные выплаты от сделки или получение выгоды от сотрудничества. Но если вам необходимо содействие вышестоящего лица, то на скорую развязку не рассчитывайте.
♏ Скорпион — неожиданный поворот событий: кого-то потеряете, а что-то или кто-то может появиться в вашей жизни. Но чтобы не происходило, голову не теряем и нос не вешаем!
♐ Стрелец — уделите внимание себе и своему здоровью. Важно соблюдать режим труда и отдыха, чтобы могли адекватно и своевременно реагировать на обращения за помощью. Их будет много.
♑ Козерог — не все измеряется материальными вложениями. Детям, близким людям потребуются ваши поддержка, участие, помощь или совет. Например, на концерте или соревновании. Уделите им время.
♒ Водолей — выполнение намеченных планов всецело в ваших руках. Важно только придерживаться этого самого плана, ну а если что-то пойдет не так - импровизируйте!
♓ Рыбы — возможно изменение устной или письменной договоренности. Удачна неделя для людей, связанных с ювелирным делом и искусством, литературой, живописью и музыкой: удастся купить или продать ценную вещь.