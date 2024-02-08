Василий Голубев признал, что в Ростове плохие дороги

Фото: пресс-конференция

Во время пресс-конференции губернатор Ростовской области ответил на вопрос о качестве дорог в донской столице. Василий Голубев согласился с мнением, что состояние улиц как на периферии, так и в центре города оставляет желать лучшего.— Я разделяю мнение ростовчан, что дороги у нас сегодня плохие, — сказал губернатор. — Особенно в последний период мы увидели такое резкое изменение. Принципиальная задача состоит в том, чтобы в рамках содержания дорог сейчас быстро навести порядок.Голубев рассказал, что для устранения этих проблем из областного бюджета городу добавили порядка одного миллиарда рублей. В течение года планируется перечислять еще.Из-за потепления в ближайшую неделю работы по ликвидации ям должны начаться активнее.— У нас есть теплая неделя. Можно попробовать успеть навести порядок, — отметил Василий Голубев.Также он заявил, что уже дал указание мэру активнее реагировать на запросы горожан.