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Василий Голубев признал, что в Ростове плохие дороги

Василий Голубев признал, что в Ростове плохие дороги
Во время пресс-конференции губернатор Ростовской области ответил на вопрос о качестве дорог в донской столице. Василий Голубев согласился с мнением, что состояние улиц как на периферии, так и в центре города оставляет желать лучшего.

— Я разделяю мнение ростовчан, что дороги у нас сегодня плохие, — сказал губернатор. — Особенно в последний период мы увидели такое резкое изменение. Принципиальная задача состоит в том, чтобы в рамках содержания дорог сейчас быстро навести порядок.

Голубев рассказал, что для устранения этих проблем из областного бюджета городу добавили порядка одного миллиарда рублей. В течение года планируется перечислять еще.

Из-за потепления в ближайшую неделю работы по ликвидации ям должны начаться активнее.

— У нас есть теплая неделя. Можно попробовать успеть навести порядок, — отметил Василий Голубев.

Также он заявил, что уже дал указание мэру активнее реагировать на запросы горожан.
Фото: пресс-конференция
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