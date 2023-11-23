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В Волгодонске глава администрации уходит в отставку

В Волгодонске глава администрации уходит в отставку
В Волгодонске глава администрации Сергей Макаров уходит в отставку. Об этом он объявил 23 ноября.

На обсуждении отчета за 2023 год Сергей Михайлович объявил о своей досрочной отставке. Причины своего ухода пока еще глава администрации не назвал. Но отметил, что заявление он уже оправил в гордуму.

- Решение окончательное и обсуждению не подлежит точно, - отметил Сергей Макаров во время своей речи.

В скором времени будет собрано заседание, на котором депутаты примут отставку главы администрации Волгодонска.
Фото: DonDay-Волгодонск
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