В Волгодонске глава администрации уходит в отставку

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В Волгодонске глава администрации Сергей Макаров уходит в отставку. Об этом он объявил 23 ноября.На обсуждении отчета за 2023 год Сергей Михайлович объявил о своей досрочной отставке. Причины своего ухода пока еще глава администрации не назвал. Но отметил, что заявление он уже оправил в гордуму.- Решение окончательное и обсуждению не подлежит точно, - отметил Сергей Макаров во время своей речи.В скором времени будет собрано заседание, на котором депутаты примут отставку главы администрации Волгодонска.