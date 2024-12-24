В Таганроге проверят доступность убежищ после ночной воздушной атаки

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В городе Таганроге Ростовской области проверят доступность убежищ после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 декабря сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.Накануне Ростовскую область атаковали беспилотники. Воздушную тревогу объявили и в Таганроге. Жителей просили спуститься на нижние этажи, отойти от окон и сохранять спокойствие.- Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако, не все они осознают свою ответственность. Руководители УК и ТСЖ должны ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности! Это требование в том числе и прокуратуры,- рассказала в ходе рабочего совещания глава Таганрога.В городе собираются повторно обследовать укрытия и проследить за ответственными в случае воздушной тревоги. Жителей повторно проинформируют и о доступных поблизости укрытиях.Напомним, в городе уже реализуется проект по установке «Умных домофонов». Они будут открывать двери в убежища автоматически после сигнала тревоги.