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В Таганроге проверят доступность убежищ после ночной воздушной атаки

В Таганроге проверят доступность убежищ после ночной воздушной атаки
В городе Таганроге Ростовской области проверят доступность убежищ после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 24 декабря сообщила глава приморского города Светлана Камбулова.

Накануне Ростовскую область атаковали беспилотники. Воздушную тревогу объявили и в Таганроге. Жителей просили спуститься на нижние этажи, отойти от окон и сохранять спокойствие.

- Работу с руководителями УК, ТСЖ ведем на постоянной основе. Однако, не все они осознают свою ответственность. Руководители УК и ТСЖ должны ответственно подходить к вопросам обеспечения безопасности! Это требование в том числе и прокуратуры,- рассказала в ходе рабочего совещания глава Таганрога.

В городе собираются повторно обследовать укрытия и проследить за ответственными в случае воздушной тревоги. Жителей повторно проинформируют и о доступных поблизости укрытиях.

Напомним, в городе уже реализуется проект по установке «Умных домофонов». Они будут открывать двери в убежища автоматически после сигнала тревоги.
Фото: Rostov.ru
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