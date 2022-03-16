Фото: профиль ВК Алексея Санина

В Таганроге назначили нового замглавы администрации по проектной деятельности и туризму. Им стал бывший помощник сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Санин. Об этом 18 марта сообщили в администрации города.У Алексея Санина два высших образования - юридическое (РГЭУ «РИНХ») и экономическое (ДГТУ). Кроме того, он опытный айтишник - его увлечение технологиями значительно продвинуло его по карьерной лестнице. С 2016 по 2020 годы он работал замдиректора «Южный IT-парк» и директором «Центра компетенции по развитию городской среды». С 2020 года был помощником главы администрации города Ростова-на-Дону.Мужчина ведет активную деятельность в соцсетях. Судя по фотографиям, он занимается спортом и старается держать себя в форме.