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В Таганроге назначили нового замглавы администрации по проектной деятельности и туризму

В Таганроге назначили нового замглавы администрации по проектной деятельности и туризму

В Таганроге назначили нового замглавы администрации по проектной деятельности и туризму. Им стал бывший помощник сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексей Санин. Об этом 18 марта сообщили в администрации города.

У Алексея Санина два высших образования - юридическое (РГЭУ «РИНХ») и экономическое (ДГТУ). Кроме того, он опытный айтишник - его увлечение технологиями значительно продвинуло его по карьерной лестнице. С 2016 по 2020 годы он работал замдиректора «Южный IT-парк» и директором «Центра компетенции по развитию городской среды». С 2020 года был помощником главы администрации города Ростова-на-Дону.

Мужчина ведет активную деятельность в соцсетях. Судя по фотографиям, он занимается спортом и старается держать себя в форме.
Фото: профиль ВК Алексея Санина
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