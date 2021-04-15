В Таганроге модернизируют трамвайную сеть

В Таганроге планируют модернизировать трамвайную сеть. О планах реализации пилотного проекта шла речь во время заседания наблюдательного совета ВЭБ.РФ.Масштабный проект модернизации предполагает обновление 45 километров и 60 единиц электротранспорта Таганрога. Разработчики планируют охватить всю существующую сеть города и реализовать проект с привлечением средств инвесторов. Эксперты сошлись во мнении, что обновление трамвайной сети сделает Таганрог более привлекательным для туристов и выведет на новый уровень качество предоставления транспортных услуг.По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, проект модернизации трамвайной сети в Таганроге будет сложным, но интересным. В случае успешной реализации подобные работы можно будет проводить и в других городах.- Нужно создать новую инфраструктуру, чтобы обеспечить первоклассный сервис для горожан, - уверен председатель ВЭБ.РФ. - Этот проект поддерживает председатель Совета Федерации, и председатель правительства дал все необходимые указания для того, чтобы был выделен капитал для поддержки этой сделки.Игорь Шувалов отметил, что для масштабной модернизации трамвайной сети Таганрога потребуется федеральный грант. Если пилотный проект будет успешным, аналогичные работы будут проводить и в других городах России.