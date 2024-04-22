Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах 19-летняя пассажирка авто пострадала в ДТП с деревом

В Шахтах 19-летняя пассажирка авто пострадала в ДТП с деревом
В городе Шахты Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось 21 апреля около 16:00 на пересечении улиц Сельской и Красинской.

По предварительным данным, 22-летний парень за рулем «ВАЗ-2112» пошел на обгон попутной машины и наехал на бордюр. Легковушка на скорости вильнула в сторону и врезалась в дерево. В результате аварии травмы получила 19-летняя пассажирка. Вероятно, удар в основном пришелся на правую часть машины.

— Пострадавшую доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.