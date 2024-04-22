В Шахтах 19-летняя пассажирка авто пострадала в ДТП с деревом

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Шахты Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось 21 апреля около 16:00 на пересечении улиц Сельской и Красинской.По предварительным данным, 22-летний парень за рулем «ВАЗ-2112» пошел на обгон попутной машины и наехал на бордюр. Легковушка на скорости вильнула в сторону и врезалась в дерево. В результате аварии травмы получила 19-летняя пассажирка. Вероятно, удар в основном пришелся на правую часть машины.— Пострадавшую доставили в больницу, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.