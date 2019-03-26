В Ростовской области задержали фигуранта по делу полковника Захарченко



Ещё одного фигуранта по делу полковника Дмитрия Захарченко задержали в Ростовской области. Как сообщает «РИА Новости», 26 марта в доме Василия Критинина в станице Багаевской прошли обыски. Затем мужчину задержали и привезли в Москву. В своей станице он работал управляющим строительного магазина.



Суд избрал Критинину меру пресечения в виде заключения под стражу. Его посадили в СИЗО до 26 мая.



Напомним, в феврале 2019 года Генпрокуратура нашла у Захарченко активы на 484 миллиона рублей. В них входили недвижимость, облигации, ювелирные украшения и банковские счета.



Дмитрий Захарченко был сотрудником МВД и курировал работу по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Осенью 2016 года его арестовали за получение взятки в размере семь миллионов рублей.