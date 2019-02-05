У экс-полковника Захарченко из Ростовской области нашли 484 миллиона рублей



У уроженца Ростовской области Дмитрия Захарченко генопрокуратура обнаружила активы на 484 миллиона рублей. Об этом 7 февраля сообщили в ведомстве.



Во время очередной проверки у обвиняемого нашли недвижимость на 231 миллион, облигации на 13,5 миллионов, ювелирные украшения общей стоимостью более десяти миллионов и банковские счета, на которых хранилось примерно 165 миллионов рублей.



Генпрокуратура подала иск о том, чтобы имущество было конфисковано и передано в государственную казну.



Выяснилось, что средствами Захарченко распоряжался через своих близких.



Напомним, мужчина работал в МВД и курировал работу по борьбе с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Осенью 2016 года его задержали за получение взятки в семь миллионов рублей.



В ходе следствия удалось установить, что у родственников Захарченко было припрятано в общей сложности около девяти миллиардов рублей.



Правоохранители выяснили, что в 2013 году бывший полковник вместе с приятелем устроили проверку на предприятиях одного бизнесмена. Для того, чтобы ненароком не обнаружить у фирмы никаких нарушений, злоумышленники получили от владельца взятку в 800 тысяч долларов.



В 2015 году, предложив покровительство, они попросили у бизнесмена скидку 50% в сети его ресторанов. Таким образом, Захарченко сэкономил около трёх миллионов рублей.