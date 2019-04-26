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В Ростовской области могут установить памятник Элине Быстрицкой в образе героини из «Тихого Дона»

В Ростовской области могут установить памятник Элине Быстрицкой в образе героини из «Тихого Дона»
В Ростовской области могут установить памятник Элине Быстрицкой в образе героини из «Тихого Дона». Скульптура будет располагаться в хуторе Диченском или станице Вешенской, рассказали в ТАСС.

Сообщается, что авторами идеи стали казаки «Всевеликого войска Донского». Они поведали изданию, что таким образом хотели бы выразить признательность скончавшейся актрисе.

Скульптура появится на родине Шолохова – в станице Вешенской или же в хуторе Диченском, где снимали фильм по книге донского писателя. Памятник будет выглядеть, как фигура Быстрицкой в полный рост. Это будет героиня «Тихого Дона» Аксинья, которую когда-то сыграла артистка.

Напомним, Элина Быстрицкая скончалась 25 апреля от тяжелой болезни. Ей было 92 года.

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