В Ростовской области могут установить памятник Элине Быстрицкой в образе героини из «Тихого Дона»



В Ростовской области могут установить памятник Элине Быстрицкой в образе героини из «Тихого Дона». Скульптура будет располагаться в хуторе Диченском или станице Вешенской, рассказали в ТАСС.



Сообщается, что авторами идеи стали казаки «Всевеликого войска Донского». Они поведали изданию, что таким образом хотели бы выразить признательность скончавшейся актрисе.



Скульптура появится на родине Шолохова – в станице Вешенской или же в хуторе Диченском, где снимали фильм по книге донского писателя. Памятник будет выглядеть, как фигура Быстрицкой в полный рост. Это будет героиня «Тихого Дона» Аксинья, которую когда-то сыграла артистка.



Напомним, Элина Быстрицкая скончалась 25 апреля от тяжелой болезни. Ей было 92 года.