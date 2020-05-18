Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовском зоопарке родились малыши кошачьих лемуров

В Ростовском зоопарке родились малыши кошачьих лемуров
Очередное звериное семейство в Ростовском-на-Дону зоопарке пополнилось детёнышами. Прибавление случилось у пары кошачьих лемуров — Стивена и Флоры. Такую хорошую новость сообщили в пресс-службе зоосада.

На свет появились два самца — Фикус и Флокс. Мать отказалась их кормить, так что эту обязанность пришлось взять на себя сотрудникам зоопарка. Сейчас крохи находятся в «детском саду» вместе с обезьяной игрункой, рождённой в начале марта. Осенью, когда они подрастут, их начнут вводить в группы, так как они — социальные животные.

Кошачьи лемуры в естественной среде проживают только в лесах Мадагаскара. Они занесены в Международную Красную книгу, так как близки к исчезновению. Численность этих милых приматов сокращается из-за браконьеров.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.