В Ростовском зоопарке родились малыши кошачьих лемуров

Очередное звериное семейство в Ростовском-на-Дону зоопарке пополнилось детёнышами. Прибавление случилось у пары кошачьих лемуров — Стивена и Флоры. Такую хорошую новость сообщили в пресс-службе зоосада.На свет появились два самца — Фикус и Флокс. Мать отказалась их кормить, так что эту обязанность пришлось взять на себя сотрудникам зоопарка. Сейчас крохи находятся в «детском саду» вместе с обезьяной игрункой, рождённой в начале марта. Осенью, когда они подрастут, их начнут вводить в группы, так как они — социальные животные.Кошачьи лемуры в естественной среде проживают только в лесах Мадагаскара. Они занесены в Международную Красную книгу, так как близки к исчезновению. Численность этих милых приматов сокращается из-за браконьеров.