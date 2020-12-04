В Ростовской области женщина получила год колонии за сгоревший стог сена

Ремонтненский районный суд Ростовской области вынес приговор в отношении женщины, совершившей поджог сена у соседей. Ее обвиняли по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».Несколько десятков килограммов сгоревшей травы отправили жительницу донского региона за решетку. В суде рассказали, что происшествие случилось в сентябре 2020 года в селе Киевка. Женщина пришла на подворье своих знакомых, с которыми давно конфликтовала. Она зажгла спичку и бросила ее в стог сена. В результате сгорели четыре рулона люцерны на общую сумму чуть больше шести тысяч рублей.Казалось бы, едва ли не в каждом селе враждующие соседи портят имущество друг друга. Зачастую такие конфликты решаются полюбовно, без привлечения правоохранительных органов. Однако этот случай оказался исключением. Владелица сена решила идти до конца и заявила на поджигательницу в полицию.Деньги она-то отдала, да и со следствием сотрудничала. Но оказалось, что это уже не первая ее судимость. Это стало отягчающим обстоятельством для решения суда.- Ей назначено наказание в виде года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда. - Приговор не вступил в законную силу.Осужденная еще может подать апелляцию и добиться смягчения обвинительного приговора.