В Ростовской области за сутки потушили 23 ландшафтных пожара
По информации от регионального управления МЧС, зафиксировано 18 техногенных пожаров за сутки 19 июля.
Также было потушено 23 возгорания сухой растительности, устранены последствия 2 дорожных аварий. В работах принимали участие 436 специалистов, задействовано 109 единиц техники.
Стоит подчеркнуть, что в южных областях, в отдельных районах северо-запада, северо-востока, центра, юго-востока и в Приазовье сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5-й класс). Местами в центральных районах и Приазовье наблюдается высокая пожарная опасность (4-й класс).