Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области за сутки потушили 23 ландшафтных пожара

В Ростовской области за сутки потушили 23 ландшафтных пожара

По информации от регионального управления МЧС, зафиксировано 18 техногенных пожаров за сутки 19 июля.

Также было потушено 23 возгорания сухой растительности, устранены последствия 2 дорожных аварий. В работах принимали участие 436 специалистов, задействовано 109 единиц техники.

Стоит подчеркнуть, что в южных областях, в отдельных районах северо-запада, северо-востока, центра, юго-востока и в Приазовье сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности (5-й класс). Местами в центральных районах и Приазовье наблюдается высокая пожарная опасность (4-й класс).
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.