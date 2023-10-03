В Ростовской области вынесли приговор родителям двух погибших при пожаре детей
В Белокалитвинском районе Ростовской области вынесли приговор родителям, по вине которых два ребенка погибли во время пожара. Викторию Мякотных и ее гражданского мужа Игоря Бабенко признали виновными по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».
Жуткая трагедия в многодетной семье случилась в феврале 2023 года в хуторе Ленина. К молодой паре пришли гости. Компания выпивала дома на улице Комарова, 76. Вечером, около 19 часов, друзья стали расходиться. Супруги вышли их проводить, закрыв при этом дверь на ключ.
Пять маленьких детей остались без присмотра. В какой-то момент печь, которой отапливали жилье, задымилась. Затем начался пожар. Выбраться из дома самостоятельно дети не смогли - дверь была закрыта. А пламя тем временем продолжало распространяться.
Соседи вызвали спасателей. Информация о пожаре тут же дошла и до родителей. Виктория с Игорем бросились спасать детей, но было уже поздно. Вытащить из огня удалось троих: девочек в возрасте 6 лет и 1 года, 2-летнего мальчика. Двое других ребят погибли. По предварительной информации, 3-летний Данил и 5-летний Леша отравились угарным газом.
В СУ СКР по Ростовской области сообщили, что родителей отправят в колонию-поселение на год и два месяца. Наказание будет исполнено, когда младшему ребенку исполнится 14 лет.
- Приговор в законную силу не вступил, - рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец.