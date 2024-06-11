В Ростовской области упразднили сразу пять судов

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области закрыли сразу пять судов. Соответствующие поправки в областной закон «О создании должностей мировых судей и судебных участков в Ростовской области» приняли 11 июня в ходе заседания Заксобрания РО.С этой даты считаются расформированными Мартыновский, Целинский, Орловский районные суды. Дела этих судов перейдут в юрисдикцию других судов: Мартыновского — в Семикаракорский, Целинского — в Егорлыкский, Орловского — в Пролетарский. Скорее всего, изменения коснутся в основном юридической стороны. То есть по документам они будут относиться к другим судам, но по факту продолжат функционировать под другим названием.Сальский городской и Песчанокопский районные суды тоже упразднят. На их базе появится Сальский районный суд. Поправки вступят в силу, как только назначат на должности 66% судей (две трети).