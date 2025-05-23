В Ростовской области УФАС запросило данные о себестоимости мяса у крупных предприятий

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В Ростовской области Управление Федеральной антимонопольной службы запросило данные о себестоимости продукции у трех крупных компаний. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Проверка была инициирована из-за необычно высоких цен на мясо. По информации Ростовстата, средняя стоимость килограмма говядины в регионе составляет 609 рублей, а свинины — почти 400 рублей. В розничной торговле цены могут быть еще выше.Антимонопольная служба намерена выяснить, на основе каких факторов производители устанавливают цены. Под проверку попали несколько российских компаний, в том числе три крупных производителя из Ростовской области: ГК «Дамате», ООО «РКЗ-Тавр» и ООО «Инвест Трейд».Если ФАС выявит необоснованное повышение цен на товары, будут приняты соответствующие меры в рамках антимонопольного законодательства.