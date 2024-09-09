В Ростовской области у потерявшей голос женщины обнаружили редкое заболевание
В Ростовской области у потерявшей голос 56-летней женщины обнаружили редкое заболевание. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Женщина пришла на прием к ЛОРу с жалобами на осиплость и першение в горле. После обследования ей поставили диагноз «гранулематоз Вегенера». Это воспаление, захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды. Аутоиммунная болезнь поражает верхние дыхательные пути. У инфицированного может появиться насморк с гнойно-кровянистым отделяемым.
При осложнении болезнь может приводить к летальному исходу. «Гранулематоз Вегенера» встречается крайне редко — в среднем у 25 человек на один миллион населения.
После прохождения терапии состояние женщины улучшилось.