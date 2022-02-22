В Ростовской области три человека погибли, отравившись угарным газом

Фото: РостовРу

В Ростовской области празднование дня рождения 63-летней женщины обернулось страшной трагедией. В ночь с 23 на 24 февраля в одной из квартир поселка Горняцкого скончались три человека.Источник Rostov.ru рассказал подробности случившегося. Утром 24 февраля 47-летний работник водоканала не вышел на работу. Телефон мужчины молчал, а коллеги лишь пожимали плечами. Начальник заподозрил неладное и решил съездить к подчиненному домой, чтобы выяснить причину такого поведения.Квартиру никто не открыл, тогда на место вызвали полицию. Было принято решение ломать дверь. Самые страшные опасения подтвердились - на кухне в неестественной позе правоохранители нашли три тела. Двое мужчин и женщина были мертвы.- На место выезжала следственно-оперативная группа, - сообщил источник. - Следов насилия на телах обнаружено не было. Предварительной причиной смерти стало отравление угарным газом.Когда установили личности погибших, стала вырисовываться картина того трагичного вечера. Вероятно, 47-летний хозяин жилища пригласил к себе друга и подругу, чтобы отметить День защитника Отечества и по совместительству ее день рождения. Во время застолья в квартире произошла утечка газа. Все трое не почувствовали ее, потеряли сознание и скончались прямо во время застолья.Сейчас тела умерших дончан находятся в морге. Точная причина их смерти, а также все обстоятельства случившегося станут известны после ряда экспертиз.