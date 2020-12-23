В Ростовской области школьник пропал без вести

В хуторе Чернышевка Зерноградского района разыскивают 17-летнего школьника. Максим Ершов ушел из дома в ночь на 25 декабря. Родственники парня не знают, куда он мог направляться.Утром родители Максима зашли к нему в комнату, чтобы разбудить. Однако в помещении никого не было. Парень завернул в одеяло игрушки, чтобы его исчезновение заметили не сразу. Семья предположила, что сын сбежал из дома. Обеспокоенные родители обратились за помощью к волонтерам.По словам классного руководителя Сергея Сысоева, ученик хорошо учился и послушно вел себя на занятиях. Почему Максим решил сбежать из дома, учитель не знает.У пропавшего худощавое телосложение, голубые глаза и светлые волосы. Рост школьника - 180 сантиметров. Из одежды на нем - только домашняя куртка и брюки.Если вам известно о местонахождении Максима Ершова, просьба сообщить по телефонам: 8-928-604-59-09, 8-929-763-27-97, 8-928-195-67-12.