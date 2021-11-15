Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области сертификат о вакцинации можно получить в МФЦ

В Ростовской области сертификат о вакцинации можно получить в МФЦ

В Ростовской области сертификат о профилактической прививке против коронавируса и перенесенном заболевании теперь можно получить в любом МФЦ.

Если гражданин не зарегистрирован на «Госуслугах» или не может распечатать документ, то ему помогут в любом МФЦ России. Сотруднику центра нужно предъявить паспорт, СНИЛС и страховой полис. При необходимости получить сертификат за другого человека, к примеру, за свою маму или бабушку, нужно дополнительно предоставить их паспорт и доверенность.

Если сведений о сертификате нет, сотрудники МФЦ помогут составить электронное обращение для сервиса обратной связи на «Госуслугах».
Фото: ria.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.