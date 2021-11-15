В Ростовской области сертификат о вакцинации можно получить в МФЦ

Фото: ria.ru

В Ростовской области сертификат о профилактической прививке против коронавируса и перенесенном заболевании теперь можно получить в любом МФЦ.Если гражданин не зарегистрирован на «Госуслугах» или не может распечатать документ, то ему помогут в любом МФЦ России. Сотруднику центра нужно предъявить паспорт, СНИЛС и страховой полис. При необходимости получить сертификат за другого человека, к примеру, за свою маму или бабушку, нужно дополнительно предоставить их паспорт и доверенность.Если сведений о сертификате нет, сотрудники МФЦ помогут составить электронное обращение для сервиса обратной связи на «Госуслугах».