В Ростовской области с 15 июня объявили штормовое предупреждение

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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за дождей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Как сообщают синоптики, 15 и 16 июня местами в Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди с дождем и градом. Также видимость ухудшится 0,5-1,0 километров, ветер усилится до 20-25 метров в секунду.Чтобы избежать ЧП водителям нужно быть аккуратнее. Не рекомендуется планировать дальние поездки. Также лучше избегать ветхих деревьев и других непрочных конструкций.