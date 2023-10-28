В Ростовской области пропал без вести 16-летний подросток

Фото: Соцсети.

В Ростовской области разыскивается 16-летний парень Алексей Ежов. Житель станицы Тацинской не выходит на связь с близкими уже несколько дней.Дядя пропавшего юноши, Александр, сообщил, что тот исчез 25 октября. Спустя три дня, 28 октября, родителям позвонили и сообщили, что он найден в поселке Шолоховском.- В 4 часа утра вызвали родителей в отдел полиции и сообщили, что он будет направлен в больницу Тацинского района под наблюдение, - рассказал Александр. - Спустя еще несколько часов оказалось, что он сбежал. Домой, естественно, он не вернулся.С тех пор родители не находят себе места и надеются, что с Лешей все хорошо. Они ищут его на улицах, обзванивают друзей и очень ждут его дома.На вид Алексею – около 18 лет, обрит налысо, глаза зеленые, худощавого телосложения. Он был обут в черные берцы, одет в темно-зеленый костюм и куртку цвета хаки.Если кто видел или знает о его местонахождении, просьба сообщить по телефонам: +7-918-522-46-10 (отец Эдуард), +7-989-516-76-73 (мать Наталья) или в отдел полиции.