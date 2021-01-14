Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области прогнозируют сильные морозы

В Ростовской области прогнозируют сильные морозы
Крепкие морозы прогнозируют в Ростовской области на ближайшие сутки. Метель и гололед ожидают жителей донского региона 17 января.

На протяжении всего дня будет идти небольшой снег. При этом температура воздуха составит от -11 до -16 градусов в дневное время и до -25 в ночное. На дорогах образуется гололед, что может стать причиной ДТП. Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах и не планировать дальних поездок.

В регионе также усилится ветер. Порывы будут достигать от 50 до 65 километров в час.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.