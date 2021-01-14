В Ростовской области прогнозируют сильные морозы

Крепкие морозы прогнозируют в Ростовской области на ближайшие сутки. Метель и гололед ожидают жителей донского региона 17 января.На протяжении всего дня будет идти небольшой снег. При этом температура воздуха составит от -11 до -16 градусов в дневное время и до -25 в ночное. На дорогах образуется гололед, что может стать причиной ДТП. Водителям рекомендуется быть внимательными на дорогах и не планировать дальних поездок.В регионе также усилится ветер. Порывы будут достигать от 50 до 65 километров в час.