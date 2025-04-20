Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области после трагического ДТП возбуждено уголовное дело. Авария произошла 20 апреля в Волгодонском районе, вблизи хутора Семенкин.По предварительным данным, 26-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «ВАЗ-21102», двигалась с высокой скоростью. В какой-то момент машина вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате происшествия погиб четырехлетний ребенок, а также получили травмы девочки двух и шести лет.По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье, связанной с нарушением правил дорожного движения. Прокуратура Ростовской области взяла под свой контроль расследование этого инцидента.