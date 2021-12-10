В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 363

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В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения достиг 4 363. Коэффициент распространения инфекции все также равен 1. В Пермском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Красноярском крае - 0,95, в Воронежской области - 0,91. В Петербурге и Самарской области коэффициент поднялся до 0,9, в Нижегородской области он опустился до 0,88.В среднем коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до отметки 0,96. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового человека.