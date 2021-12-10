Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 363

В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 363
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения достиг 4 363. Коэффициент распространения инфекции все также равен 1. В Пермском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Красноярском крае - 0,95, в Воронежской области - 0,91. В Петербурге и Самарской области коэффициент поднялся до 0,9, в Нижегородской области он опустился до 0,88.

В среднем коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до отметки 0,96. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового человека.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток. Коэффициент распространения используется для принятия решений о снятии ограничений.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.