В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 достиг 4 363
В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения достиг 4 363. Коэффициент распространения инфекции все также равен 1. В Пермском крае - 0,99, в Свердловской области - 0,98, в Красноярском крае - 0,95, в Воронежской области - 0,91. В Петербурге и Самарской области коэффициент поднялся до 0,9, в Нижегородской области он опустился до 0,88.
В среднем коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье поднялся до отметки 0,96. Это значит, что ежедневно каждый инфицированный COVID-19 может заразить как минимум одного здорового человека.
Коэффициент распространения коронавируса (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев за последние 8 суток. Коэффициент распространения используется для принятия решений о снятии ограничений.