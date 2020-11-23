В Ростовской области под наблюдением медиков находятся 23 819 человек

Количество дончан с подозрениями на коронавирус увеличилось на 275 человек. Об этом сообщило региональное правительство 25 ноября.Под наблюдением врачей находятся 23 819 человек. Всего за период пандемии подозрения на COVID-19 выявили у 119,3 тысячи жителей Ростовской области. Из них с 95,5 тысячи было снято с медицинское наблюдение.Несмотря на стабильность коэффициента распространения нового вируса, врачи ежедневно фиксируют несколько сотен зараженных. Так, за последние 24 часа число пациентов с диагнозом «коронавирус» пополнили 313 человек в 41 муниципалитете области, а общее количество заболевших опасной инфекцией достигло 38 391. Большинство из них - жители Ростова-на-Дону в возрасте от 46 до 65 лет.За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 15 человек: восемь женщин и семеро мужчин в возрасте от 60 до 86 лет. За период пандемии коронавирус забрал жизни 1 236 человек.