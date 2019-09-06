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В Ростове на этой неделе ожидается теплая и сухая погода

В Ростове на этой неделе ожидается теплая и сухая погода
Теплая и безоблачная погода ожидает жителей Ростова-на-Дону на этой неделе. О том, какой она будет с 9 по 13 сентября, рассказали в ростовгидрометцентре.

На протяжении всей недели осадков не ожидается. Изредка солнце будет скрываться за тучами, однако ни капли с неба не упадет. В понедельник ожидается температура +27 градусов.

Вторник будет немного прохладнее, всего +26 градусов покажут термометры. В среду, 11 сентября, снова воздух прогреется до +27 градусов.

Четверг и пятница станут самыми жаркими в неделе. 12 и 13 сентября в Ростове ожидается +28 градусов. Дождя и ветра не предвидится.

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