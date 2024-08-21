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В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 84-летнюю женщину

В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 84-летнюю женщину
В Ростовской области нашли живой без вести пропавшую 84-летнюю женщину. О том, где находится Ирина Копанева, ничего не было известно с 19 августа.

Женщина живет в поселке Коксовом. В тот день она ушла из дома и не вернулась. Пожилая женщина перестала отвечать на звонки близких. Обеспокоенные родные обратились за помощью к полицейским и волонтерам.

Вечером 20 августа стало известно, что Ирину Копаневу нашли живой. Где она была все это время, не разглашается.
Фото: ЛизаАлерт
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