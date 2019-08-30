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В Ростовской области мужчину осудили за вождение в нетрезвом виде

В Ростовской области мужчину осудили за вождение в нетрезвом виде
Сальский городской суд рассмотрел дело мужчины, который сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Водителя Дунаева П. обвиняли по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения».

Происшествие случилось 16 мая. Дунаев ехал по дороге за рулем машины «ВАЗ-21074». По пути его остановил инспектор ДПС. Проверка показала, что водитель «Жигулей» нетрезв. Во время разбирательства стало известно, что подсудимого уже привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Интересно, что через несколько дней после инцидента Дунаев совершил еще одно преступление. 29 мая у него возникла ссора с одной из своих знакомых и ее дочкой. Тогда он несколько раз ударил их деревянной тростью. При этом мужчина угрожал убить пострадавших. Позже его действия расценили как «Угрозу убийством». Однако подсудимый извинился перед женщинами и оплатил им ущерб. От уголовной ответственности его освободили.

Уголовное дело прекратили и по статье «Управление автомобилем в состоянии опьянения». В качестве наказания Дунаеву назначили штраф в размере 110 тысяч рублей.

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