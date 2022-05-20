Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 89 человек

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 89 человек
Увеличилось количество инфицированных коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 23 по 24 мая диагноз подтвердился у 89 человек.

Борьбу с COVID-19 начали 37,1% людей от 46 до 65 лет. Еще по 24,7% зараженных — среди молодежи от 18 до 45 лет и пенсионеров от 66 до 79 лет. Также положительные результаты ПЦР-тестов получили 10,1% пожилых жителей региона старше 80 лет. Среди несовершеннолетних диагноз подтвердился у 3,4% человек.

Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 375 678 человек. По информации областного правительства, 10 921 из них скончался от тяжелых последствий. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, онкология, сахарный диабет, гипертония.
Фото: Rostov.ru.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.