В Ростовской области коронавирусом заболели еще 89 человек

Фото: Rostov.ru.

Увеличилось количество инфицированных коронавирусом в Ростовской области. За сутки с 23 по 24 мая диагноз подтвердился у 89 человек.Борьбу с COVID-19 начали 37,1% людей от 46 до 65 лет. Еще по 24,7% зараженных — среди молодежи от 18 до 45 лет и пенсионеров от 66 до 79 лет. Также положительные результаты ПЦР-тестов получили 10,1% пожилых жителей региона старше 80 лет. Среди несовершеннолетних диагноз подтвердился у 3,4% человек.Всего с начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 375 678 человек. По информации областного правительства, 10 921 из них скончался от тяжелых последствий. Все умершие страдали хроническими заболеваниями. В их числе - астма, онкология, сахарный диабет, гипертония.