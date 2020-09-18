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В Ростовской области коронавирусом переболели еще 73 человека

В Ростовской области коронавирусом переболели еще 73 человека
В Ростовской области коронавирусом переболели 80,4% всех инфицированных (16 127 человек), 73 из них официально здоровы с 20 сентября. Об этом сообщило правительство региона.

Все еще лечатся от COVID-19 3 495 жителей Дона. Из них порядка 30% находятся в средне-тяжелом состоянии, около 5-7% дышат с помощью аппаратов ИВЛ (79 человек). Остальные переносят коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

Министр здравоохранения Ростовской области уверяет, что вернуть к нормальной жизни удается как минимум 40% тяжелобольных с диагнозом «ковид».

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