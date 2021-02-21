Показатель распространения COVID-19 в Ростовской области продолжает расти

В Ростовской области растет показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 23 по 24 февраля он увеличился на семь единиц и стал равен 1 711 на 100 тысяч населения.Коэффициент распространения инфекции держится на отметке 0,93. Ситуация по коронавирусу улучшается с каждым днем. Ежедневно число случаев заражения COVID-19 становится все меньше. За минувшие 24 часа вирус подхватили 304 человека. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 71 883 дончан.На спад идет и смертность. За последние сутки инфекция забрала жизни трех человек: 45-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 75 и 83 лет. По информации регионального правительства, умершие страдали сопутствующими заболеваниями. С начала пандемии не стало 3 061 жителя Ростовской области.