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В Ростовской области изменились правила расчёта за электроэнергию

В Ростовской области изменились правила расчёта за электроэнергию

В Ростовской области с 1 августа расчёт платы за электроэнергию будут вести по-новому. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Теперь показания, переданные после 25-го числа, не будут учитываться в расчётах за текущий месяц.
- Это означает, что показания, переданные с 26-е по 31-е число, будут приняты в расчёт оплаты за следующий месяц, - пояснили в компании.

Так, например, если сведения переданы до 25 августа, их включат в расчёт оплаты за август. Данные, переданные с 26 по 31 августа, учтут при расчёте оплаты за сентябрь.

При этом действующая социальная норма будет полноценно учитываться только в случае, если показания поступят в организацию с 23-го по 25-е число.

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