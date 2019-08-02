В Ростовской области изменились правила расчёта за электроэнергию





В Ростовской области с 1 августа расчёт платы за электроэнергию будут вести по-новому. Об этом сообщили в «ТНС энерго Ростов-на-Дону».



Теперь показания, переданные после 25-го числа, не будут учитываться в расчётах за текущий месяц.

- Это означает, что показания, переданные с 26-е по 31-е число, будут приняты в расчёт оплаты за следующий месяц, - пояснили в компании.



Так, например, если сведения переданы до 25 августа, их включат в расчёт оплаты за август. Данные, переданные с 26 по 31 августа, учтут при расчёте оплаты за сентябрь.



При этом действующая социальная норма будет полноценно учитываться только в случае, если показания поступят в организацию с 23-го по 25-е число.