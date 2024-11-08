В Ростовской области ищут без вести пропавшую 71-летнюю женщину

Фото: ЛизаАлерт

В Кашарском районе Ростовской области ищут без вести пропавшую 71-летнюю женщину. О том, где находится находится Нина Герасименко (Чистяковой) ничего неизвестно с 4 ноября.В тот день женщина, проживающая в слободе Кашары, покинула свой дом и не вернулась. Когда ее близкие обнаружили, что она перестала выходить на связь, они забеспокоились и обратились за помощью в полицию. К поискам также присоединились волонтеры.Пожилая женщина ростом 158 сантиметров, она нормального телосложения. У нее бордового цвета волосы и карие глаза.В последний раз ее видели в тёмно-синей куртке, черных брюках и ботинках того же цвета. На голове у нее была светло-розовая вязаная шапка.Если знаете где может находиться Нина Герасименко (Чистякова), то сообщите по номеру: 8 (800) 700-54-52 или 112.