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В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом составляют жители от 46 лет

В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом составляют жители от 46 лет
Дончане от 46 до 65 лет, которые заболели коронавирусом, - почти половина от общего числа зараженных в Ростовской области за день. Актуальные данные на 5 сентября сообщили в правительстве региона.

За день коронавирус на Дону подхватили 144 человека. Большинство - граждане в возрасте от 46 до 65 лет - 46,5%. Процент заразившихся от 18 до 45 лет составляет 22,2 %, от 66 до 79 лет - 17,4%. Детей, заболевших за минувшие сутки, - 6,3%.

Инфицированных старшее 80 лет - 7,6%. Граждане преклонного возраста тяжело переносят коронавирус. Нередко COVID-19 вызывает осложнения хронических заболеваний, что приводит к летальным исходам.

С начала эпидемситуации в донском регионе зарегистрировано 17 630 инфицированных. Скончались от заболевания 373 пациента.

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