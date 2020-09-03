В Ростовской области большинство заразившихся коронавирусом составляют жители от 46 лет

Дончане от 46 до 65 лет, которые заболели коронавирусом, - почти половина от общего числа зараженных в Ростовской области за день. Актуальные данные на 5 сентября сообщили в правительстве региона.За день коронавирус на Дону подхватили 144 человека. Большинство - граждане в возрасте от 46 до 65 лет - 46,5%. Процент заразившихся от 18 до 45 лет составляет 22,2 %, от 66 до 79 лет - 17,4%. Детей, заболевших за минувшие сутки, - 6,3%.Инфицированных старшее 80 лет - 7,6%. Граждане преклонного возраста тяжело переносят коронавирус. Нередко COVID-19 вызывает осложнения хронических заболеваний, что приводит к летальным исходам.С начала эпидемситуации в донском регионе зарегистрировано 17 630 инфицированных. Скончались от заболевания 373 пациента.