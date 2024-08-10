В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина на «Ладе»

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростовской области без вести пропал 40-летний мужчина. Константин Сутулов не выходит на связь с близкими третью неделю.Житель города Белая Калитва 25 июля сел за руль черного «ВАЗ-2115» и уехал в неизвестном направлении. С тех пор его не видели ни друзья, ни родные.Близкие пытались найти мужчину самостоятельно, но не смогли. В отчаянии они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Неравнодушные люди помогли распространить ориентировку в соцсетях.Рост Константина составляет примерно 175 сантиметров, телосложение — худощавое. У него светло-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в бело-голубую рубашку и синие шорты, на ногах — тапочки.Если вы знаете что-либо о местонахождении Константина Сутулова, сообщите по номерам: 112 или 8(800)700-54-52.