В ростовской многоэтажке из-за короткого замыкания едва не сгорела квартира

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону чуть не произошла трагедия: в многоквартирном доме едва не вспыхнул пожар из-за короткого замыкания. Информацию предоставили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.Инцидент произошел вечером десятого июня на улице Королева. Возгорание началось на балконе квартиры, расположенной на первом этаже, где произошло замыкание электропроводки светильника. Сигнал о пожаре поступил от бдительных соседей. Одна из жительниц соседней квартиры заметила дым, выйдя на свой балкон.Для ликвидации возгорания на место оперативно прибыли 12 сотрудников пожарной службы, были задействованы три единицы специальной техники.По предварительным данным, озвученным представителями ведомства, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание в электрической сети.