На проспекте Кировском в Ростове запретят остановку транспорта

В Ростове на проспекте Кировском автомобилистам запретят останавливаться. Ограничение вводится с 25 октября.Водителям нельзя будет делать остановку на участке от улицы Большой Садовой до улицы Суворова по восточной стороне. Ограничение действует с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.- Запрет вводится для организации безопасного движения в донской столице, - сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростовской области.