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На проспекте Кировском в Ростове запретят остановку транспорта

На проспекте Кировском в Ростове запретят остановку транспорта
В Ростове на проспекте Кировском автомобилистам запретят останавливаться. Ограничение вводится с 25 октября.

Водителям нельзя будет делать остановку на участке от улицы Большой Садовой до улицы Суворова по восточной стороне. Ограничение действует с 8:00 до 20:00 в рабочие дни.

- Запрет вводится для организации безопасного движения в донской столице, - сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростовской области.

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